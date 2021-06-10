Украинская телеведущая Леся Никитюк вышла на связь с поклонниками после того, как ее страницу в Инстаграм взломали

Как передает Politeka.net, вечером 10 июня Инстаграм телеведущей взломали. Взломщики стали выкладывать личные фото со звездой, а также публиковать ее переписку с известными людьми. Пока на странице засветили переписку с «Холостяком» Михаилом Заливако и телеведущим Сергеем Притулой. Также на страничке появились личные фото артистки с каким-то парнем.

Никитюк вышла на связь со страницы своего пса Рафика. Она записала видеообращение, отметив, что ее команда работает над восстановлением контроля над страницей. Никитюк ошарашила заявлением о том, что догадывается, кто мог так поступить с ней.

«Ребята, привет. Я так понимаю, меня взломали. Вздремнула, я, короче, после съемки. Сейчас мой СММщик работает над этим. Пожалуйста, не обращайте внимание на то, что постится сейчас на моей странице. Дети, не читайте матюки. Я приблизительно понимаю, кто это сделал и хочу обратиться к тебе! Если ты думаешь, что после всех твоих сообщений, цветов и таких вот моментов дурацких я обращу на тебя внимание, то этого не будет. Мы сейчас вернем мой Инстаграм и все будет нормально», - отметила Никитюк.

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