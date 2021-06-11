На Житомирщине преступник ограбил больного пенсионера

Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента сообщили в полиции области.

Пожилой мужчина направлялся домой и вдруг ему стало плохо. Дедушка попросил довести его прохожему, которому даже пообещал заплатить. Увидев кошелек старика, "помощник" выхватил его и скрылся. У 86-летнего пенсионера при себе было 3500 гривен.

Правоохранителям удалось установить личность циничного вора. Им оказался ранее судимый местный житель. После его задержания выяснилось, что часть украденных денег он уже успел потратить.

Теперь вору светит от 4 до 6 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что неизвестный украл мобильный телефон у харьковчанки, когда она выходила из троллейбуса.

Женщина заметила отсутствие телефона в сумке и обратила внимание на мужчину, который выходил с ней на остановке.

Очевидец, который находился с харьковчанкой в транспорте, сразу позвонил 102.

Мужчину оперативно нашли правоохранители - при осмотре полицейские обнаружили у мужчины мобильный телефон, принадлежащий женщине. Преступника задержали.

Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.

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