Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала себя на 40-й неделе беременности

Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, стала не только благоверной музыканта, но и его концертным директором. Девушка успела уже и забеременеть от 55-ленего супруга, и теперь часто рассказывает в соцсети Instagram о том, как проходят ее будни в ожидании сына. Так, недавно Катя выложила в сторис несколько кадров, на которых показала себя перед родами и рассказала о проблемах, с которыми столкнулась.

Так, по словам девушки, из-за последних дней беременности у нее начали сильно отекать ноги, это доставляет дискомфорт, так как сложно подобрать удобную обувь. Беременная жена Виктора Павлика, судя по ее соцсети, даже перед самыми родами ведет активный образ жизни, так что проблема с ногами и обувью вынудила ее везде ходить в удобных шлепанцах.

"Слушайте, какое мне сейчас спасение мои шлепки. Чтоб вы понимали, ноги отекли настолько, что никакая обувь уже мне не подходит. Все давит и болит", - рассказала Катя в сторис, показывая свои ноги в удобных тапочках.

Также девушка показала кадр с любимым мужем, которого встретила, выходя из дома. Похоже, они решили вместе прогуляться.

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