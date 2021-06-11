В Киеве молодая девушка попала под трамвай

Как передает Politeka.net, подробности и кадры с места ЧП опубликовал "Киев оперативный"

По предварительной информации, пострадавшая подскользнулась и упала прямо под трамвай.

Вопиющий инцидент произошел в Днепровском районе столицы.

"Пришлось поднимать трамвай чтобы ее достать. Живая, передана врачам. Сейчас на месте работают правоохранители. Движение трамваев временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Одессе женщина, выходя из маршрутки, попала под трамвай.

Происшествие случилось днем на улице Фенианская дорога между пятой и шестой станциями. Очевидцы успели заснять происходящее на телефон и выложить в сеть.

Как оказалось, водитель маршрутного такси высадил пассажиров в неположенном месте и одна из женщин начала пересекать трамвайные пути, не убедившись в безопасности перехода.

Пострадавшую доставили в больницу.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

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