В Киеве молодая девушка попала под трамвай
Как передает Politeka.net, подробности и кадры с места ЧП опубликовал "Киев оперативный"
По предварительной информации, пострадавшая подскользнулась и упала прямо под трамвай.
Вопиющий инцидент произошел в Днепровском районе столицы.
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"Пришлось поднимать трамвай чтобы ее достать. Живая, передана врачам. Сейчас на месте работают правоохранители. Движение трамваев временно приостановлено", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Одессе женщина, выходя из маршрутки, попала под трамвай.
Происшествие случилось днем на улице Фенианская дорога между пятой и шестой станциями. Очевидцы успели заснять происходящее на телефон и выложить в сеть.
Как оказалось, водитель маршрутного такси высадил пассажиров в неположенном месте и одна из женщин начала пересекать трамвайные пути, не убедившись в безопасности перехода.
Пострадавшую доставили в больницу.
Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.
Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.
Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.