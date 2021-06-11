Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) удивил новой инициативой, которая связана с заботой об окружающей среде

Как передает Politeka.net, жена Потапа, известная певица Настя Каменских опубликовала у себя в Инстаграм забавное видео с артистом. На ролике Потап пытался забросить пластиковую бутылку в урну. У него это не получалось, но он упорно продолжал следовать своей цели.

«Горжусь и восхищаюсь своим мужем! Чем бы ни занимался @realpotap - это всегда гениально и инновационно. У Леши есть особый дар - заряжать своими идеями всех вокруг. Его новый проект - социальная эко инициатива My Impact Power помогает делать планету чище благодаря силе соцсетей», - поделилась новостями гордая жена, призвав поклонников присоединиться к эко челенджу.

«Я конечно же тоже буду участвовать в челендже - и вас призываю. Давайте вместе сделаем мир лучше, чище и добрее!», - заявила звезда.

В комментариях звездам оставили массу приятных отзывов и комплиментов.

«Какой умничка. Сколько раз тренировался попасть, чтобы видео снять?», «Крутая тема, молодец», «Упорство и труд все перетрут, даже чтобы забросить бутылку в урну», «Отличная идея, присоединяюсь», «Прикол», «Какие вы молодцы», - пишут пользователи сети.

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