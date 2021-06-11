Украину продолжают терзать грозы, дожди и шквалы ветра
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие выходные поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалистки, потепление и отсутствие осадков порадуют жителей всей Украины уже в субботу.
"В течение дня ожидается + 20 + 24 градуса", - сообщила Диденко.
Но уже в воскресение погода кардинально изменится: дождить будет по всей стране. Отдохнуть от осадков смогут лишь жители Черкасчины и Одессы - там ожидается сухая погода.
Более того, согласно прогнозу синоптика, температура воздуха в некоторых регионах может опуститься до +16.
Стоит отметить, что по состоянию на 11 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из - за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в 6 областях, а именно: Житомирская - 18, Сумская - 7, Винницкая - 6, Запорожская - 6, Киевская - 6 и Луганская - 4.
Напомним, что грозовой циклон свирепствует в Украине, синоптики трубят об опасности: что ждать от стихии в ближайшие дни.
Как сообщала Politeka, земля усыпана градом: на Харьковщину обрушилась жуткая стихия, кадры.
Также Politeka писала, что в Киеве вновь высокий уровень загрзнения воздуха: где опасно дышать, "превышает норму в 7 раз".
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