Украину продолжают терзать грозы, дожди и шквалы ветра



Как передает Как передает Politeka.net , прогнозом на ближайшие выходные поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалистки, потепление и отсутствие осадков порадуют жителей всей Украины уже в субботу.

"В течение дня ожидается + 20 + 24 градуса", - сообщила Диденко.

Но уже в воскресение погода кардинально изменится: дождить будет по всей стране. Отдохнуть от осадков смогут лишь жители Черкасчины и Одессы - там ожидается сухая погода.



Более того, согласно прогнозу синоптика, температура воздуха в некоторых регионах может опуститься до +16.

Стоит отметить, что по состоянию на 11 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из - за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в 6 областях, а именно: Житомирская - 18, Сумская - 7, Винницкая - 6, Запорожская - 6, Киевская - 6 и Луганская - 4.