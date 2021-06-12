Актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес поделилась с фанатами милыми кадрами
Как сообщает Politeka.net, длинноногая блондинка и звезда "Женского квартала" Валерия Товстолес уже давно покорила сердца миллионов пользователей – девушка активный пользователь Instagram, где часто радует своих поклонников яркими кадрами насыщенной жизни. Так, в этот раз модель поделилась забавными сторис, на которых показала свою любимую маленькую собачку утром.
Похоже, именно с этой своей любимицей Валерия делит постель. Девушка сняла на видео, как ее собака просыпается утром и как мило она в это время выглядит. На кадрах видно животное, которое укутано в теплое пушистое одеяло и явно не хочет просыпаться, нежась в утренних лучах из окна. "Собаки такие смешные сонные", - подписала сторис актриса.
За кадром слышно голос Товстолес, которая будит свою любимицу. "Посмотрите на этого пупсика. Девчонка моя", - нежно говорит Лера, гладя собаку ладошкой. Выглядит все это очень мило и забавно, видно, что хозяйка любит свою маленькую собачку.
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Напомним, Блондинка из "Женского квартала" в ярком белье взбудоражила кадрами в раздевалке: ну очень смелая поза.
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