Известная певица Ани Лорак продолжает удивлять яркими нарядами на концертах во время гастролей

Популярная исполнительница отправилась недавно на гастроли со своим концертным репертуаром, который готовила несколько месяцев. Ради эпичного возвращения на сцену после длительной паузы Лорак даже похудела.

Теперь на выступлениях Каролина старается показать фигуру только в провокативных образах и довольно смелых нарядах в целом. Вечером певица выступила в маленьком серебряном костюме со стразами. Вечерний макияж подчеркнул ее загорелую кожу, а простая прическа заметно омолодила артистку.

Как известно, Лорак очень гордится собой за то, что придерживается определенных правил ухода за телом и кожа, благодаря чему может выглядеть значительно моложе своих лет. Именно поэтому в ночных Стори она не скрывает фигуру и всячески ее демонстрирует.

Также в Инстаграм 42-летней артистки появилась запись нескольких номеров с ее концерта. Помощница Лорак записала видео из-за кулис, пока певица отрабатывала концерт в небольшом зале.

«Волшебная и настоящая во всем! Нет слов! Королева!», «Спасибо огромное за эфир. Хотя бы так посмотреть на Ваши выступления. Невероятные эмоции», «Волшебная», «Ножки шедевр», «Бесконечно любим», «Выглядишь превосходно», - пишут пользователи сети.

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