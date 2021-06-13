Известный хореограф, звезда "Танців з зірками", Алена Шоптенко, рассказала о том, что помогает ей хорошо выглядеть

Артистка считалась одной из самых красивых участниц шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. К сожалению, в прошлом году она приняла решение уйти из проекта.

Сейчас красотка занимается творческой деятельностью, воспитывает сына, а также ведет свой аккаунт в Инстаграм. На ее страницу подписано уже 294 пользователей сети, с которыми она регулярно делится семейными кадрами, советами, и в этот раз раскрыла секрет своей привлекательности.

"Между тем, как я выгляжу, и тем, как я себя чувствую – прямая связь, и она работает в обе стороны 😊 Улыбаешься – и уходит усталость, надеваешь каблуки – чувствуешь уверенность и драйв. Красишь глаза тушью с эффектом распахнутых ресниц? Будь готова по-новому взглянуть на свою жизнь, аккуратно! 😂", - написала танцовщица.

Алена поделилась своим лайфхаком - сделать макияж и улыбаться, чтобы поднять себе настроение.

За полчаса публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Купить себе новое платье на лето для хорошего настроения!", - написала одна из пользовательниц сети.

Напомним, Алена Шоптенко поделилась в одном из интервью, что использует молочко для умывания вместе с водой, ведь без нее - это размазывание грязи по лицу. По словам хореографа, вода должна быть теплой для растворения компонентов.

Алена всегда выбирает гели для умывания, которыми, как и шампунем, пользуется два раза.

Напомним, Шоптенко после застолий показала, как избавляется от лишнего веса: "Растрясли пасочки...".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, чем занимается ее маленький сын: "Недетские страсти".