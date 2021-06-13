Лилия Ребрик может похвастаться не только актерским талантом, но и и своими кулинарными талантами

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Лилия Ребрик - счастливая жена и мама двоих очаровательных дочурок. Она с удовольствием делится в сети семейными кадрами и моментами из жизни. а также рецептами и полезными советами.

На странице в Instagram она поделилась рецептом приготовления блюда для домашних и гостей, которое гарантированно понравиться всем.

Лилия предложила поклонникам приготовить блюдо из жаренных огурцов. Для этого нам понадобится 200 гр огурцов, 150 гр лука, 130 гр моркови, 4 столовые ложки олии. Соль, перец и зелень - по вкусу.

"Морковь натрите на терке. Разрежьте пополам луковицу и каждую половинку нашинкуйте тоненькими полукольцами. Теперь натрите на терке огурец и откиньте его на 10-15 минут на дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего сока. На сковороде разогрейте масло. Добавьте лук и готовьте на умеренном огне, перемешивая, до тех пор, пока полукольца не станут прозрачными или золотистыми. Добавьте моркови и готовьте еще 3-5 минут. Перемешивайте! Когда морковь будет готова - добавляйте огурцы. Не передержите овощи на сковороде, потому что огурец может стать кашей", - поделилась ведущая рецептом и тут же предложила попробовать приготовить это блюдо.

Лилия супроводила рецепт снимком, на котором позировала в элегантном черно-белом брючном костюме. Открытые плечи на кофте и объемные рюши в области декольте придали образу легкость и кокетство. А тонкий поясок на талии, подчеркнул хрупкость фигуры Ребрик. Волосы ведущей уложены в красивую прическу, а на лице легкий макияж с акцентом на губы.

Фолловеры в комментариях восхищаются позитивом и энергией Лилии, а также делятся своими рецептами: "Очень интересный рецепт, заинтриговали, Лиля, огурцы никогда не жарила!", "Ого😮 вот так рецепт! Очень интересно", "Как всегда красавица".



Напомним, Лилия Ребрик показала свой утренний рацион, фото вкусняшек: "Можно и позавтракать".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в майке и шортиках подала украинцам хороший пример: "Надоело карантинить".

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