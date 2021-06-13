Случайный прохожий обнаружил в кустах обнаженное тело женщины

Это произошло в Киеве неподалеку от станции метро "Дорогожичи". Тело женщины нашел мужчина, который приехал на автомобильную заправку поблизости.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный", а также опубликовали кадры.

Мужчина, который представился Анатолием, рассказывает, что шел пешком со стороны стадиона "Спартак". В какой-то момент он решил справить нужду и зашел подальше в кусты. Когда он увидел лежащего человека, сразу побежал в сторону заправки, чтобы вызвать полицию. По его словам, вокруг тела уже роились мухи.

На месте работали следственная группа, кинологи, правоохранители и руководство столичного главка, которые выясняли все обстоятельства происшествия.

Также ранее сообщалось, что во Львове осудили 50-летнего львовянина. Он пытался убить свою беременную возлюбленную и ударил ее отверткой 17 раз. За содеянное суд наказал мужчину на 7 лет и 8 месяцев лишения свободы.

На суде женщина рассказала, что во время ссоры заявила сожителю, что больше не хочет быть с ним, что его и разозлило. Он кричал: "Если не моя, то ничья".

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.