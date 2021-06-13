Выяснились подробности гибели школьника в Ивано-Франковской области

В селе Тюдов Ивано-Франковской области 12-летний мальчик, играя с ровесниками-друзьями у реки Черемош, поскользнулся и упал в воду. Ребенка подхватило сильным течением.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Ивано-Франковщины в Facebook.

Сообщение о несчастном случае поступило в 20:50 в спасательный пункт ГУ ГСЧС Ивано-Франковщины. К месту происшествия выехали несколько аварийных бригад, чтобы найти ребенка и оказать ему помощь.

К сожалению, несмотря на масштабные усилия оперативной службы, спасти ребенка не удалось. Утром 13 июня в ГУ ГСЧС сообщили, что тело ребенка достали из воды и вытащили на берег. Реанимационные манипуляции не увенчались успехом.

Уточняется, что к аварийно-спасательным работам были привлечены спасатели Государственной пожарно-спасательной части (5 чел и 1 ед. тех), местной пожарной команды поселка Куты (3 чел., 1 ед. тех.), поисково-спасательного отделения города Косов Специализированной поисково-спасательной части АРЗ СП ГУ ДСНС в области (5 чел., 1 ед. тех., 1 катамаран).

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