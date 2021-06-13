Погода в июне готовит украинцам сюрприз

На смену грозам и дождям придет настоящая летняя жара. Об рассказал народный синоптик Владимир Деркач, пишут «Факты».

Согласно прогнозу, во второй десятидневке июня ночи все еще будут холодными, до 20 июня возможны дожди. В этом с народными синоптиками соглашается Украинский гидрометцентр, прогноз которого обещает в ближайшие дни сильные дожди и грозы.

Владимир Деркач прогнозирует, что погода ощутимо изменится после летнего солнцестояния 21 июня. После наступления астрономического лета придет и летняя жара, хотя вероятность дождей все еще остается.

Отметим, коллега Деркача Леонид Горбнь предупреждал, что 16-17 июня возможно уже сильное похолодание, а подниматься температура начнет с 22 июня.

Дожди, по его прогнозу, вероятны 18-19, 24-26 и 30-го июня.

Что касается следующих месяцев, то ранее народный синоптик Леонид Горбнь сообщал, что начало июля будет дождливым, от 4 до 8 июля –ударит аномальная жара, 11-17июля - дожди и бури, от 18 до 28 июля - жара, 25 - гроза и буря, 30 июля - дожди.

Август же, по его прогнозу начнется с жары, 2 августа - гроза и буря, 8 - буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа - дожди, от 19 до 21 и от 23 до 26 августа - жара.

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