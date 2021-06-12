Украинцы заметили в небе уникальное явление

Фото опубликовал на Facebook фотограф Александр Поздняков.

Над Запорожской областью запечатлели сильный воздушный вихрь.

"Апокалипсис" над Бабуркой, выглядело эпично, мощь стихии впечатляет", - подписал фото Александр.

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Ранее мы писали, что проливные дожди которые обрушились на Мариуполь, привели к чрезвычайной ситуации

За 6 часов ливня выпало аномальное количество осадков, которые существенно превысили месячную норму. Уровень воды в реке и водоемах поднялся более чем на метр. Пешеходы из-за осадков превратились в пловцов, а транспорт в городе парализован и остановился.

Как говорят эксперты, такого стихийного бедствия Мариуполь не было последние 30 лет.

На горячую линию обратилось около 600 местных жителей, в городе было подтоплено 138 многоэтажек, около сотни частных домов.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.