Украинскую модель не смогли спасти в карете скорой помощи

В Стамбуле погибла украинская модель Анжелика Срабьянц, выпав с балкона пятого этажа дома в жилом комплексе. Девушку с тяжелыми травмами забрала "скорая", но до больницы она так и не доехала.

Как оказалось, перед смертью она поссорилась со своим парнем, турецким дрессировщиком собак Бураком Эрджаном, с которым они длительное время жили вместе, пишет издание Strana.

Накануне трагедии пара ужинала в ресторане, пили алкоголь. По дороге домой в такси между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Анжелика ударила бойфренда кулаком в лицо. После чего они поднялись в квартиру, что дальше происходило - известно только со слов самого мужчины.

Эрджан говорит, что зайдя в квартиру, он пошел в ванную, а девушка тем временем вышла на балкон, где повисла на перилах. Он утверждает, что пытался спасти ее, удерживая за руку, но она выскользнула и полетела вниз.

Вечер перед падением модели с балкона Эрджан записал на видео, где видны только руки девушки и слышно, как она просит помощи у своего парня. Она кричит "Бурак, Бурак", он отвечает "Иди сюда", а затем она кричит "Пожалуйста!" и падает.

На видео виден момент падения, однако вместо того, чтобы спасать девушку, парень снимал все на камеру. Именно это и насторожило правоохранителей.

На данный момент Эрджан задержан по подозрению в умышленном убийстве. К тому же в их квартире обнаружили наркотики.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

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