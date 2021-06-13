На Херсонщине полицейский открыл стрельбу по людям, которые ехали в машине с детьми
Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в региональном СМИ Мост. Как стало известно, старший инспектор по особым поручениям УОАЗОР ГУНП в Днепропетровской области Павел Заяц открыл огонь из травматического пистолета по людям, которые ехали в авто.
Инцидент произошел в Херсонской области на трасе неподалеку от села Цукуры Каховского района. Павел Заяц, который ехал в сторону Коробков, не предоставил преимущество в движении другому водителю, создав аварийную ситуацию. Водитель, которого подрезали, решил догнать обидчика, чтобы добиться извинений. Павел Заец в ответ открыл стрельбу по людям прямо на глазах их детей, которые находились в автомобиле. Позже выяснилось, что оба мужчины были в АТО, как и нападающий на них Заяц.
Один из мужчин получил ранение в ногу, а второй был ранен в живот. Одному из мужчин потребовалась срочная операция. Дети получили испуг и, по сообщениям СМИ, находятся в шоковом состоянии.
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Известно, что на месте происшествия работали полицейские, следователи внутренней безопасности и представители ГБР.
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