Во время игры с дочерью отец потерял равновесие и упал на ребенка

В результате ребенок погиб, сообщает Independent.

Издание уточняет, что несчастный случай произошел в Новой Зеландии.

Отец и дочь играли на вращающемся пластиковом кольце , который был подвешен над землей. Но в один момент отец потерял равновесие и упал на голову девочке.

Девочка получила серьезные травмы головы, шеи, головного и спинного мозга. Увидев кровь возле носа дочери, отец доставил ее в больницу, но уже по пути в клинику она побледнела и перестала реагировать.

Врачи констатировали смерть девочки.

В полиции заявили, что трагедия не была связана с неисправностью оборудования детской площадки.

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Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В селе Малый Шпаков возле города Ровно, прибывшие на вызов медики увидели мужчину без признаков жизни.

"Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел, поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. До нашего приезда жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина так и не начал дышать", - рассказал фельдшер, который был на месте вызова.

Известно, что сейчас проводится расследование.

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