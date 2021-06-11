Во время игры с дочерью отец потерял равновесие и упал на ребенка
В результате ребенок погиб, сообщает Independent.
Издание уточняет, что несчастный случай произошел в Новой Зеландии.
Отец и дочь играли на вращающемся пластиковом кольце , который был подвешен над землей. Но в один момент отец потерял равновесие и упал на голову девочке.
Девочка получила серьезные травмы головы, шеи, головного и спинного мозга. Увидев кровь возле носа дочери, отец доставил ее в больницу, но уже по пути в клинику она побледнела и перестала реагировать.
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Врачи констатировали смерть девочки.
В полиции заявили, что трагедия не была связана с неисправностью оборудования детской площадки.
Ранее мы писали, что 61-летний украинец погиб после укусов пчел
Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В селе Малый Шпаков возле города Ровно, прибывшие на вызов медики увидели мужчину без признаков жизни.
"Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел, поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. До нашего приезда жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина так и не начал дышать", - рассказал фельдшер, который был на месте вызова.
Известно, что сейчас проводится расследование.
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