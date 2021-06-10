Тело 8-летнего мальчика нашли в коллекторе на Днепропетровщине

По подозрению в убийстве Ибрагима Оглы полиция задержала 33-летнего мужчину.

В полиции рассказали, что между нетрезвым мужчиной и мамаой ребенка вспыхнул конфликт. Чтобы отомстить женщине, злоумышленник отвел мальчика в заброшенное здание и задушил.

9 июня следователь сообщил задержанному о подозрении по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

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Как сообщает ТСН, тело мальчика в коллекторе было засыпано мусором, полиция обыскала его в последнюю очередь, потому что мама мальчика заверила, что проверила заброшенное здание и коллектор.

Местные жители рассказали, что мама ребенка не работает и часть выпивает. В дом к ней часто приходят приятели и как правило это заканчивается дракой или приездом полиции.

Ранее мы писали, что на Закарпатье девочка спасла из огня четверых сводных братьев и сестер

Выносить детей 11-летней девочке пришлось по одному на руках через окно.

Родителей в это время дома не было, они уехали в районную больницу с младшим ребенком.

София Рознийчук из Закарпатья, спасшая детей, стала лауреатом всеукраинской акции "Герой-спасатель года-2019", но родители решили отказаться от девочки и она оказалась в детдоме.

После того как сгорел дом, семья скиталась по родственникам. Денег не было, поэтому дети были вынуждены просит милостыню на вокзале. Вскоре, кто-то вызвал полицию и деток забрали в спецучреждение.

Только вот всех деток забрали родители, а Софийка осталась там, и находится в учреждении уже 2 года.

К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".

Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".

Также Politeka писала, что украинка с коляской напугала прохожих, видео: "Ноги малыша летали в разные стороны".