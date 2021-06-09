Страшное происшествие произошло на ж/д станции в Киеве
Так, на железнодорожной станции «Караваевы дачи» мужчину зажало между платформой и вагоном поездом.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
С помощью специального инструмента спасатели достали тело мужчины и передали его медикам, к сожалению, спасти человека не удалось, он погиб.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
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Досудебное расследование завершено.
Преступление было совершено еще в начале мая 2020 года.
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