Страшное происшествие произошло на ж/д станции в Киеве

Так, на железнодорожной станции «Караваевы дачи» мужчину зажало между платформой и вагоном поездом.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

С помощью специального инструмента спасатели достали тело мужчины и передали его медикам, к сожалению, спасти человека не удалось, он погиб.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Досудебное расследование завершено.

Преступление было совершено еще в начале мая 2020 года.

Злоумышленник подошел к пенсионерке с предложением разменять ему деньги. Женщани ему отказала, тогда мужчина силой забрал из кармана ее куртки 200 гривен и уехал.

Полицейские оперативно установили автомобиль подозреваемого и задержали его в Деснянском районе Киева. Обвиняемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

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