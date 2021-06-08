В Киеве ищут родственников пенсионера без памяти

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

В Киевскую городскую клиническую больницу доставили пожилого мужчину с потерей памяти.

Мужчина назвался Василенко В.Г., но не факт, что это его настоящее имя.

Медики разыскивают родственников мужчины или тех, кто может подтвердить его личность.

"Внимание! Поиск родственников! Сегодня врачи привезли этого мужчину к КМКЛ #9. Ничего не помнит. Назвался Василенко В. Г., но не факт, что это так. Может кто узнает дедушку?" - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование завершено.

Преступление было совершено еще в начале мая 2020 года.

Злоумышленник подошел к пенсионерке с предложением разменять ему деньги. Женщани ему отказала, тогда мужчина силой забрал из кармана ее куртки 200 гривен и уехал.

Полицейские оперативно установили автомобиль подозреваемого и задержали его в Деснянском районе Киева. Обвиняемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

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