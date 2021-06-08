В Киеве ищут родственников пенсионера без памяти
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
В Киевскую городскую клиническую больницу доставили пожилого мужчину с потерей памяти.
Мужчина назвался Василенко В.Г., но не факт, что это его настоящее имя.
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Медики разыскивают родственников мужчины или тех, кто может подтвердить его личность.
"Внимание! Поиск родственников! Сегодня врачи привезли этого мужчину к КМКЛ #9. Ничего не помнит. Назвался Василенко В. Г., но не факт, что это так. Может кто узнает дедушку?" - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Киеве мужчина ограбил пожилую женщину - теперь злоумышленника будут судить
Досудебное расследование завершено.
Преступление было совершено еще в начале мая 2020 года.
Злоумышленник подошел к пенсионерке с предложением разменять ему деньги. Женщани ему отказала, тогда мужчина силой забрал из кармана ее куртки 200 гривен и уехал.
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