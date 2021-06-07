В Киеве женщина качала младенца в коляске с такой силой, что у ребенка ноги летали в разные стороны

Об этом сообщил "Киев Оперативный.

"Может, кто знает — это няня или мама такая? С таким качанием можно изрядно навредить ребенку, если что. Женщине неоднократно делали замечания, но она на них не обращала внимания. Киев, Владимирская горка", — говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что патрульная полиция Киева сопроводила скорую, которая везла в больницу ребенка с отеком легких

Медики пытались экстренно доставить в больницу умирающего 3-летнего ребенка, у которого начался отек легких из-за пневмонии.

"Дело шло на минуты: довезли на кислороде, по прибытию в больницу малыш сразу был заинтубирован и переведен на аппаратную вентиляцию легких. Борьба за жизнь продолжается", - говорится в сообщении.

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