В Киеве женщина качала младенца в коляске с такой силой, что у ребенка ноги летали в разные стороны
Об этом сообщил "Киев Оперативный.
"Может, кто знает — это няня или мама такая? С таким качанием можно изрядно навредить ребенку, если что. Женщине неоднократно делали замечания, но она на них не обращала внимания. Киев, Владимирская горка", — говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
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Медики пытались экстренно доставить в больницу умирающего 3-летнего ребенка, у которого начался отек легких из-за пневмонии.
"Дело шло на минуты: довезли на кислороде, по прибытию в больницу малыш сразу был заинтубирован и переведен на аппаратную вентиляцию легких. Борьба за жизнь продолжается", - говорится в сообщении.
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