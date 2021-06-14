Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая находится на 40-й неделе беременности, похвасталась подарком

На своей странице в социальной сети Инстаграм Катерина решила опубликовать целую серию кадров с празднования своего дня рождения. При этом девушка подметила, что 27-летние может быть отмечено довольно бурно – ей даже пришлось нести специальную родовую сумку в машину.

Дело в том, что со дня на день девушка уже должна была родить, так как пребывает на 40-й неделе беременности и даже на празднике нужно было быть готовой к «сюрпризу».

Для возлюбленной Виктор Павлик в подарок выбрал брендовые часы Bering, цена которых варьируется от четырех до шести тысяч гривен в среднем.

Ими Катерина и похвасталась на фото в Сторисах, а также показала, как танцует с мужем и празднует вместе с мамой.

"Надо ему чаще рожать" - говорит девушка в Стори с букетами.

Отметим, молодая жена Виктора Павлика, стала не только благоверной музыканта, но и его концертным директором. Девушка уже успела забеременеть от 55-ленего супруга, и теперь часто рассказывает в соцсети Instagram о том, как проходят ее будни в ожидании сына.

На других фото и видео Екатерина сняла себя в зеркало в ресторане, где проходит празднование. Для вечеринки она выбрала длинное яркое платье просторного кроя, которое не скрывает огромный живот перед родами. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и довольный вид.

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