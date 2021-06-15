Известный украинский исполнитель Александр Пономарев рассказал рецепт интересного блюда

Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев построил карьеру успешного украинского певца и даже дважды успел развестись, а недавно принял участие в шоу "Маска", где появился в образе льва. Не забывает исполнитель и о социальных сетях, где впечатляет не только стильными образами, но и интересными постами.

В этот раз Александр решил опубликовать короткое видео, на котором показал процесс приготовления бограча, добавив пошаговую инструкцию:

"По Вашим пожеланиям преподаю рецепт моего бограча.

Ингредиенты: мясо (телятина в моем случае), морковь, лук, болгарский перец, помидоры измельченные, картофель, пресные клецки, чеснок, сладкая паприка, соль, масло рафинированное! По времени что сколько готовится, готовлю на глаз!

Последовательность:

1) масло в казан

2) в разогретое масло -мясо, соль, паприку

3) лук, соль паприку - до золотистого цвета

4) морковь, соль, паприку

5) болгарский перец, соль, паприку

6) перемолотые томаты, соль, паприку

7) заливаю все водой, досолите по вкусу

8) пробуем мясо, если почти готово, бросаем картошку и венгерскую приправу Eros Pista!

9) По готовности картофеля бросаю клецки!

После огня даю бограчу немного настояться обычно, но на этот раз у меня не получилось - гости не дали настояться", - поделился Пономарев.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"И как теперь дожить до обеда?", "Спасибо за рецепт! Надо обязательно попробовать приготовить!", "Приятного аппетита", "Интересное блюдо, обязательно нужно попробовать приготовить, конечно, на костре вкуснее, чем на плите".

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