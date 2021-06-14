Пострадавшего удерживали в квартире на проспекте Валерия Лобановского, что в Соломенском районе столицы

Преступление произошло якобы из-за того, что между водителем такси и знакомой злоумышленников произошла ссора. Пострадавшего долго избивали и предлагали "решить вопрос" за деньги. А именно за $25 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Все началось из того, что таксист развозил компанию по адресам, но позже выяснилось, что у девушки нет денег на оплату его услуг. Из-за этого между водителем и пассажиркой разгорелась ссора.

Девушка пожаловалась на это своим друзьям, а также заявила, что ее якобы изнасиловали. Решив помочь, ее товарищи вызвали ту же машину под предлогом забытых в ней вещей. Молодые люди похитили таксиста и удерживали его в одной из квартир на проспекте Лобановского. Там пострадавшего избивали и требовали 25 тыс. долл., чтобы "закрыть вопрос".

О похищении сообщил друг таксиста. Правоохранители освободили 21-летнего парня, которого тут же госпитализировали с ушибами и переломами.

В ходе следствия выяснилось, что фигуратами дела являются жительница Киевской области 2000 года рождения, а также трое ее друзей - 2000, 2001 и 2002 г.р. Ранее подозреваемые к уголовной ответственности не привлекались.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

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