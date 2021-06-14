По показателям заболеваемости Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об уровне заболеваемости в Украине. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщание пресс-службы Офиса президента.

Так, утверждается, что Украина попала в "зеленую" зону Европейского союза с показателем заболеваемости коронавирусом 74,71 случая на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев.