По показателям заболеваемости Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об уровне заболеваемости в Украине. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщание пресс-службы Офиса президента.
Так, утверждается, что Украина попала в "зеленую" зону Европейского союза с показателем заболеваемости коронавирусом 74,71 случая на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев.
Сейчас все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина.
Отметим, адаптивный карантин в Украине включает в себя ряд мер. В частности, в общественных местах следует находиться в маске, перевозка пассажиров допускается только в пределах сидячих мест, массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на четыре квадратных метра, а в киноетатрах и других подобных местах - с заполнением залов на две трети мест. Кафе и рестораны теперь могут работать круглосуточно.
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Подчеркнем, что 14 июня в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года - 420 заражений за сутки. Больше всего новых случаев в Киеве и Запорожской области.
За вчера госпитализировали 464 человека, умерли 13 человек, а выздоровели 3328 пациентов. За сутки протестовали методом ПЦР 11 638 человек, методом ИФА - 1589 человек, экспресс-тестами - 4629 человек.
Напомним, за все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 223 978 человек;
- выздоровели - 2 130 665 человек;
- летальных исходов - 51 692;
- проведений ПЦР-тестов - 10 516 186.
Напомним, что субсидии украинцам будут назначать по-новому, Шмыгаль сделал важное заявление.
Как сообщала Politeka, Шмыгаль раскрыл, к чему готовиться украинцам и какие области вышли из "красной" зоны.
Также Politeka писала, о режиме чрезвычайной ситуации в Украине: Шмыгаль сделал экстренное заявление.