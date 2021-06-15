Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко рассказала о своих чувствах после известия

Регина узнала в свой собственный день рождения о смерти дедушки, поэтому утреннее празднование было прервано из-за переживаний. На отдыхе со звездой как раз находилась мама и сын, поэтому артистка поделилась своими чувствами вместе с ними.

Рассказывая подробности случившегося, Регина также сделала еще несколько Стори о дедушке:

«Теперь у нашей семьи появился еще один ангел, который будет нас оберегать. Я знаю, ты хотел чтобы мы и дальше шли, улыбаясь по жизни. Отныне я буду каждый день рождения вспоминать об этом круговороте жизни. Одна душа уходит, чтобы освободить место для другой», - написала трогательно Регина.

Сейчас Регина находится на отдыхе вместе с сыном и мамой, где все время изучает курортную зону и развлекает сына в необычных парках с динозаврами. Сегодня звезда планировала устроить семейный счастливый день и празднование 31-летия.

Однако совсем недавно, прямо с утра празднества Тодоренко получила печальное известие. Как оказалось, праздник звезды омрачился новостью о кончине дедушки Алеши. Еще сонная Регина за столом с мрачным выражением лица поделилась с фанатами своими переживаниями.

«Жаль, что вслед за хорошими новостями приходят и плохие. Мне сложно подобрать слова, и я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша», - написала Тодоренко.

Напомним, что Тодоренко из "Орла и решки" похвасталась новым свершением в России, повторив за Бузовой: "Иногда сложно…".

Как сообщала Politeka, Тодоренко из "Орла и решки" излила душу о происходящем в семье: "Я плохая мать".

Также Politeka писала, что Тодоренко из "Орла и решки" жестко раскритиковали из-за нового образа на съемках шоу "Маска": "Уже перебор".