Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как отдыхает в Черногории
Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук, который развелся с женой в прошлом году, уже успел жениться на Кристине Горняк. Парочка счастлива и постоянно делится совместными фото в социальных сетях и по новым сторис можно понять, что семья отправилась на отдых в Черногорию.
Владимир Остапчук для подписчиков решил показать, как проходят первые дни отпуска на курорте. Первое, чем занялся телеведущий - арендовал авто. Владимир опубликовал снимок кабриолета, хвастаясь фанатам.
"Наша малышка на отдых. Зовут Дуня", - подписал фотографию Владимир.
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На втором сторис Остапчук и Горняк уже шли вместе, радуясь приезду в Черногорию:
"Тут такая красота, что глазу нужно часа полтора привыкнуть".
Сообщалось, что жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала очаровательное черно-белое фото на яхте.
В своем микроблоге Кристина показала милое черно-белое фото с прогулки на яхте по Днепру в Киеве. На новом снимке девушка появилась в стильном образе – на ней короткие джинсовые шорты, которые оголили стройные ножки, и белоснежна футболка, а на голове пляжная шляпка и пестрый платок, волосы же распущены и растрепаны ветром.
Напомним, Остапчук взбесил украинцев, став ведущим шоу "Співають всі"
А еще Politeka писала, что жену Остапчука в коротких шортиках замучила совесть на прогулке без мужа
Также Politeka сообщала, что Остапчук эмоционально обратился к своей "принцессе", которой оказалась не Горняк