Под Запорожьем в детсаду разгорелся новый скандал
Так, папа одного из воспитанников детского садика в Мелитополе сообщил, что его сын пожаловался на насилие воспитателя. Ребенок рассказал, что педагог ударила его по губам на прогулке.
Инцидент произошел 11 июня, сообщает местное издание РИА-Мелитополь.
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Ребенок сразу не признавался в чем дело, но по утрам отказывался идти в сад. В конце концов родители выяснили, что случилось. Мальчик рассказал, что воспитатель его ударила и он боится, что она снова это делает. Потому малыш боится ходить в детский садик.
Родители попытались разузнать у воспитательницы, почему она так поступила. Ее ответ не мало удивил их. Так, она рассказала, что ребенок сквернословил на детской площадке в присутствии других людей. Именно после этого воспитательница ударила его по губам.
Сотрудник детсада считает, что все сделала правильно и не чувствует никакой вины.
Журналисты издания направили официальный запрос в управление образования и лишь потом там начали что-то предпринимать.
Так, отец мальчика сообщил, что администрация детсада извинилась перед родителями и начала служебное расследование.
Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.
Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.