В Днепре подростки напали на полицейского

Началось все с того, что компания подростков вела себя громко в супермаркете и мешала другим посетителям, из-за чего полицейский сделал им замечание. В ответ несовершеннолетние набросились на него с кулаками.

Об этом сообщает Днепр Оперативный.

Уточняется, что на кассе стояли четыре подростка, которые вели себя очень вызывающе и неадекватно. Полицейский просто сделал им замечание. Но вместо того, чтобы угомониться, парни напали на "копа" и начали избивать его.

После нескольких сильных ударов мужчина упал в обморок. Затем агрессивные подростки забрали iPhone полицейского и сбежали.

Когда на место прибыла полиция, подростков пытались найти "по горячим следам". Но на прилегающей территории подходящих по описанию людей обнаружено не было. Розыск малолетних хулиганов продолжается. На месте работала следственно-оперативная группа.

Также ранее сообщалось, что во время патрулирования, полицейские заметили нарушителя за рулем мотоцикла. После того как мужчину остановили, между ними возникла перепалка. Недолго думая, мужчина схватился за вилы и ткнул полицейского в ногу.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

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