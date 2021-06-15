В Украине начала меняться погода
Как передает Politeka.net, прогнозом на 16 июня поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Специалист сообщила, что почти на всей территории Украины не прекратиться осадки, хоть температура воздуха наконец-то будет похожей на летнюю.
Так, в большинстве регионов столбики термометров достигнут отметки в 27 градусов.
"В Карпатах "нуля" и снега уже не будет, однако в горах ожидается +8+14 градусов, на высокогорье, конечно, холоднее +5+11 градусов", - отметила Диденко.
Дожди и грозы продолжать досаждать украинцам.
"Где-то периодически две-три капли, где-то накроет сильным грозовым ливнем со шквалом и градом", - поделилась синоптик.
Стоит отметить, что по состоянию на утро 15 июня в результате осложнения погодных условий остались обесточенными 40 населенных пунктов в трех областях Украины. Из-за сильных порывов ветра и грозы сработали системы автоматической защиты электролиний. Без света сидят жители 27 населенных пунктов Киевской области, 9 - Черновицкой, 4 - Кировоградской.
Напомним, что штормовое предупреждение: стихия надвигается на Одесчину, названа дата
Также Politeka писала, что "пронесся смерч и обрушился ливень": непогода разбушевалась в Украине, кадры разрушений
А еще Politeka сообщала, что град и шквалы с новой силой атакуют Украину, появился точный прогноз: какие области под ударом.
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