В Украине начала меняться погода

Как передает Как передает Politeka.net , прогнозом на 16 июня поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

Специалист сообщила, что почти на всей территории Украины не прекратиться осадки, хоть температура воздуха наконец-то будет похожей на летнюю.

Так, в большинстве регионов столбики термометров достигнут отметки в 27 градусов.

"В Карпатах "нуля" и снега уже не будет, однако в горах ожидается +8+14 градусов, на высокогорье, конечно, холоднее +5+11 градусов", - отметила Диденко.

Дожди и грозы продолжать досаждать украинцам.