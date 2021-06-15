Пьяный мужчина напал с ножом на подростка
В Черкассах 13-летний мальчик получил колото-резаные раны шеи и грудной клетки от 33-летнего соседа.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Черкасской области.
Нетрезвый мужчина набросился на него в подъезде дома. Крики ребенка услышал отец, который в это время был на улице. Он забежал в подъезд и увидел, как нападающий душит сына подушкой, а затем ударил его ножом, который держал в руке. Появление отца спасло жизнь ребенку.
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Правоохранители задержали злоумышленника. По факту покушения на умышленное убийство начато досудебное расследование.
Врачи оказали медицинскую помощь ребенку и сейчас его жизни ничего не угрожает. В полиции также отметили, что из-за сильного алкогольного опьянения мужчина не смог предоставить внятных объяснений по поводу того, почему напал на несовершеннолетнего.
Также ранее сообщалось, что в Днепре подростки напали на полицейского.
Началось все с того, что компания подростков вела себя громко в супермаркете и мешала другим посетителям, из-за чего полицейский сделал им замечание. В ответ несовершеннолетние набросились на него с кулаками. После нескольких сильных ударов мужчина упал в обморок. Затем агрессивные подростки забрали iPhone полицейского и сбежали.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.