Тело украинца обнаружили совершенно случайно

В Житомирской области ищут убийцу человека, тело которого нашел рыбак на берегу реки Тетерев. Полиция предполагает, что после преступления тело мужчины к реке отнесли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда мужчина обнаружил тело, то не стал медлить и вызвал полицию на место происшествия. Правоохранителям удалось установить личность погибшего. Им оказался 29-летний мужчина, который проживал в соседнем селе.

Сотрудники полиции не имеют сомнений в том, что это не несчастный случай. Ведь на теле погибшего было обнаружено много ссадин и ран, будто его били. Возможно также, что его сбил трактор или машина, потому что очень много повреждений.

Копы говорят, что наиболее вероятно то, что после преступления тело мужчины к реке отнесли и бросили там.

Сейчас следователи пытаются отследить, где и с кем был тот накануне. Местные жители уже рассказали, что вечером видели мужчину недалеко от магазина, но он был один.

Также ранее сообщалось, что во время патрулирования, полицейские заметили нарушителя за рулем мотоцикла. После того как мужчину остановили, между ними возникла перепалка. Недолго думая, мужчина схватился за вилы и ткнул полицейского в ногу.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.