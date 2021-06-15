Мужчина заступился за свое имущество

В Запорожье мужчина открыл стрельбу по пьяных дебоширах, которые громили его магазин

Как передает Politeka.net, подробности ЧП сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 12 июня. Двое неизвестных с металлическими прутьями разбили окна входной двери магазина, а затем напали на хозяина. В ответ 43-летний предприниматель открыл огонь из револьвера.

В результате один из них получил огнестрельное ранение левого бедра, еще один - грудной клетки.

Ответственность теперь ляжет на всех участников конфликта - возбуждены три уголовные производства по ч. 1 ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное преступление) ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители сообщили, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня. В полиции обратился друг пострадавшего.

Напомним, что отец случайно убил дочь на детской площадке: "Потерял равновесие и упал".

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