Страшную находку обнаружили на улице Шулявская в столице

Так, в Киеве в мусоросборнике нашли тело человека, замотанное в одеяло. Предварительно известно, что это тело мужчины, и оно находилось там не менее пяти дней.

Об этом сообщает паблик Dtp.kiev.ua и публикует снимки с места происшествия.

В сообщении ресурса рассказали, что в мусоросборнике тело человека нашла работница ЖЭКа. При этом оно было замотанное в одеяло.

"Вонь, доносившийся на улицу и подъезд, была настолько невыносимой, что следователи не могли зайти внутрь и осмотреть тело на наличие на нем признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.



Предварительно также известно, что это тело мужчины, и оно находилось там не менее пяти дней.

Также ранее сообщалось, что в Житомирской области ищут убийцу человека, тело которого нашел рыбак на берегу реки Тетерев. Полиция предполагает, что после преступления тело мужчины к реке отнесли.

Сотрудники полиции не имеют сомнений в том, что это не несчастный случай. Ведь на теле погибшего было обнаружено много ссадин и ран, будто его били. Возможно также, что его сбил трактор или машина, потому что очень много повреждений.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.