Страшную находку обнаружили на улице Шулявская в столице
Так, в Киеве в мусоросборнике нашли тело человека, замотанное в одеяло. Предварительно известно, что это тело мужчины, и оно находилось там не менее пяти дней.
Об этом сообщает паблик Dtp.kiev.ua и публикует снимки с места происшествия.
В сообщении ресурса рассказали, что в мусоросборнике тело человека нашла работница ЖЭКа. При этом оно было замотанное в одеяло.
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"Вонь, доносившийся на улицу и подъезд, была настолько невыносимой, что следователи не могли зайти внутрь и осмотреть тело на наличие на нем признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Предварительно также известно, что это тело мужчины, и оно находилось там не менее пяти дней.
Также ранее сообщалось, что в Житомирской области ищут убийцу человека, тело которого нашел рыбак на берегу реки Тетерев. Полиция предполагает, что после преступления тело мужчины к реке отнесли.
Сотрудники полиции не имеют сомнений в том, что это не несчастный случай. Ведь на теле погибшего было обнаружено много ссадин и ран, будто его били. Возможно также, что его сбил трактор или машина, потому что очень много повреждений.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.