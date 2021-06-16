Танцовщица Илона Гвоздева показала забавное видео танца со Славой Каминской

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка показала в соцсети видео забавного танца, который исполнила со Славой Каминской под ее новый хит "Слава Богу".

В ролике видно, что звездные красотки позируют на причале у самой воды в невероятно красивом месте. Илона появилась перед камерой в облегающей фиолетовом платье интересного фасона, которое идеальной село по фигуре. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж. рядом с ней Слава в темном платье с рюшами, которое подчеркнуло упругие формы. Ее волосы также распущены и растрепаны, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Всем бывшим посвящается. Малышка @babaslavka спасибо за трек и за этот вечер. Девчонки предлагаю The challenge #бывшие: 1. Выучи танец и запиши. 2. Выставь в сторис или пост с отметкой на меня и @babaslavka. 2. Отметь своего бывшего. 3. Нам поставь. 4. Прости, отпусти, забудь и живи дальше в кайф". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое видео танцовщицы, засыпая красоток комплиментами в комментариях.

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