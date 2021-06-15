Девушка записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском

Она негативно высказалась об украинском языке у себя на странице в сети Instagram. Свои весьма оскорбительные мысли она разметила на фотографии в сториз и думала, что их вряд ли кто-то заметит.

Как выяснили журналисты ТСН, девушка всегда отличалась неприличным поведением.

"Просто я бы бл**дь на х*й запретила еб**ый украинский язык", — написала она. Уточняется, что автора этого сообщения зовут Диана, ей 18 лет, она родом из Ирпеня, имеет неоконченное высшее образование (по ее словам, учится на журналиста). Имеет опыт работы в кафе.

В школе, где училась девушка, ее характеризуют как агрессивную, она хамила учителям и не дружила с одноклассниками.

"Чрезвычайно недисциплинированная, агрессивная, постоянно конфликтует с учителями и учениками, грубит всем, с одноклассниками не общается, оскорбляет их, используя нецензурную лексику", — говорится в сообщении директора школы в горсовет.

Известно также, что патриотические граждане Украины захейтили девушку в соцсети, и свою страничку в инстаграм она уже удалила. Возможно вскоре она снова заведет новую, как раз тогда, когда волна скандала поутихнет.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.