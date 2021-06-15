Мальчик провалился в яму, а сестра пыталась его спасли

10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в выгребную яму уличного туалета. Это произошло в селе Кийлов Бориспольского района Киевской области.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Дети из семьи ромов гуляли вблизи бывшей базы отдыха. Они попросили охранника пустить их в туалет. Мальчик провалился в сантехническое отверстие, а сестра пыталась его спасли, однако также упала в яму.

Охранник, услышав крики детей, бросился на помощь. Малышей вытащили из ямы без сознания и вызвали "скорую". Врачи констатировали смерть 10-летней девочки, а мальчика доставили в больницу в бессознательном состоянии.

По сведениям правоохранителей, семья ромов прибыла в Кийлов из Ужгорода и заселилась в доме соседней базы отдыха. В семьи числятся две сестры с мужьями и восемь детей разного возраста.

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