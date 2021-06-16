В полиции выясняют все обстоятельства смерти

В Подольском районе в ливневом канале нашли останки человеческого тела

Полиция предполагает, что погибшим может быть местный мужчина, который пропал 8 месяцев назад.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции области.

15 июня около 14:30 в полицию сообщили, что во время чистки ливневой канализации в переулке Рыбальском обнаружили останки человеческого тела.

По предварительной информации, останки тела могут принадлежать местному мужчине 1949 года, который с октября 2020 находится в розыске, как без вести пропавший.

Тем временем ТГ-канал "V Poltave" со ссылкой на информацию от подписчицы пишет, что в ливневом канале нашли фрагменты тела погибшего - только туловище и голову. Тело уже начало разлагаться.

Сейчас проводятся следственные действия. Должны также назначить соответствующие экспертизы, которые должны окончательно подтвердить личность умершего. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.

Также ранее сообщалось, что в Житомирской области ищут убийцу человека, тело которого нашел рыбак на берегу реки Тетерев. Полиция предполагает, что после преступления тело мужчины к реке отнесли.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.