В Подольском районе в ливневом канале нашли останки человеческого тела
Полиция предполагает, что погибшим может быть местный мужчина, который пропал 8 месяцев назад.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции области.
15 июня около 14:30 в полицию сообщили, что во время чистки ливневой канализации в переулке Рыбальском обнаружили останки человеческого тела.
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По предварительной информации, останки тела могут принадлежать местному мужчине 1949 года, который с октября 2020 находится в розыске, как без вести пропавший.
Тем временем ТГ-канал "V Poltave" со ссылкой на информацию от подписчицы пишет, что в ливневом канале нашли фрагменты тела погибшего - только туловище и голову. Тело уже начало разлагаться.
Сейчас проводятся следственные действия. Должны также назначить соответствующие экспертизы, которые должны окончательно подтвердить личность умершего. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.
Также ранее сообщалось, что в Житомирской области ищут убийцу человека, тело которого нашел рыбак на берегу реки Тетерев. Полиция предполагает, что после преступления тело мужчины к реке отнесли.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.