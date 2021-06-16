В Индии украинка угодила в скандал с убийством борца

Так, в Дели полицейские расследуют причастность девушки из Украины к убийству борца Сагара Дханкада. Ее хотят допросить, считая, что она и есть ключ к разгадке убийства и его мотивов, сообщает портал TOI.

За девушку соперничали известный чемпион и другой борец, который в ходе разборок был убит.

По информации полиции Индии, украинка, чье имя не разглашается, была в центре соперничества между убитым борцом Сагаром Дханкадом и олимпийцем Сушилом Кумаром, который сейчас обвиняется в убийстве, похищении и преступном сговоре.

Согласно расследованию, украинка часто бывала в квартире олимпийца и была знакомой друзей убитого. На данный момент ее местонахождение неизвестно.

Конфликт произошел на дне рождения Махала в квартире украинки. Две группы столкнулись друг с другом после того, как девушка подверглась нападению со стороны, предположительно, брата олимпийца Сушила — Аджая Кумара.

На стадионе Чхатрасал произошла драка с участием 18-20 борцов. Три человека получили ранения и были доставлены в больницу, среди них был и 23-летний борец Сагар Дханкар, который скончался через несколько часов после потасовки.



Властям Индии удалось вычислить, что среди нападавших был 37-летний борец Сушил Кумар − единственный в стране двукратный призер Олимпийских игр в личном зачете и единственный индиец, выигравший чемпионат мира по борьбе.

Свою вину и причастность к убийству чемпион категорически отрицает.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.