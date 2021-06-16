Женщина на прогулке издевалась над собственной дочерью

Свидетелем того, как женщина угрожала ребенку и дергала его за волосы, стала девочка, которая проходила мимо. О ситуации она поспешила рассказать своей маме.

Вопиющий случай произошел в Харькове, сообщается в Telegram-канале "Kharkiv Life".

Увиденное потрясло девочку, поэтому она сняла действия женщины на видео и отправила своей маме.

"Мой ребенок сегодня, наблюдая эту картину, звонила и плакала, что девочку убивают. Дочь подошла к взрослым, попросив помощи, но никто не вмешался, сказав, что эта женщина здесь каждый день гуляет и так себя ведет", — сообщила женщина.

В ролике можно увидеть, как женщина очень жестко обращается с ребенком. Она трясет девочку во все стороны и дергает ее за длинные волосы.

Также ранее сообщалось, что папа одного из воспитанников детского садика в Мелитополе сообщил, что его сын пожаловался на насилие воспитателя. Ребенок рассказал, что педагог ударила его по губам на прогулке.

Родители попытались разузнать у воспитательницы, почему она так поступила. Ее ответ не мало удивил их. Так, она рассказала, что ребенок сквернословил на детской площадке в присутствии других людей. Именно после этого воспитательница ударила его по губам.



Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.