В Виннице из больницы выписали ребенка пострадавшего в страшной аварии
Как передает Politeka.net, о пережитом Андрей и его отец рассказали в комментарии "33 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
Страшная авария произошла 24 мая - девушка в состоянии алкогольного опьянения на кроссовере наехала на ребенка, который шел по тротуару.
В итоге мальчик попал больницу с травмами головы.
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Андрей перенес три сложных операции и теперь его ждет длительная реабилитация.
"Спасибо врачам за их золотые руки, спасшие жизнь Андрея! Сын перенес три операции... он уже сам ходит, разговаривает, общается с друзьями по телефону, но о моменте аварии ничего не помнит", - поделился отец мальчика и добавил, что семья виновницы ДТП передала на его лечение лишь 40 тысяч гривен.
Андрей говорит, что страшно тогда ему не было, а был только шок.
"Мне уже в больнице сказали, что случилось, когда я открыл глаза. Хочу домой, к друзьям, хочу в свою спортивную секцию", - отметил мальчик.
Также он поблагодарил всех неравнодушных людей за помощь и молитвы.
"Папа сказал, что люди звонили из городов Украины и других стран, пересылали деньги, желали выздоровления и говорили очень теплые слова... Спасибо всем, кто за меня держал кулаки и молился. Я жив!", - сказал мальчик.
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