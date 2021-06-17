Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук появилась в стильном образе

Популярная артистка регулярно радует своих поклонников, появляясь в новых образах, передает Politeka.net.

Адамчук активно ведет свою страницу в Инстаграм, на которую уже подписаны 46,8 тысячи пользователей сети. В своем аккаунте красотка появляется в жарких и стильных образах.

В одном из последних постов Марта позировала в черном пиджаке, футболке и светлых джинсах. Сумочка на цепочке завершила лук.

"Я конечно, "еще тот" блоггер)

Но раз я до сих пор не нашла время заменить зимнюю резину на летнюю, а на встречу с блогерами пришла, то это все же что-то значит))", - написала певица.

За полчаса публикация собрала почти 100 лайков и немного комментариев.

"Красивая Мартуся", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍. Прекрасная куколка !!! ❤️💘💞❤️💘💞❤️💘💞❤️💘💞😘😘😘😘😘😘😘😘", "Все-таки та сторона для фото была лучше 😅😅😅", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, Марта Адамчук в студенческими годы не нравилась себе в зеркале, страдая от комплексов. Свои "недостатки" будущая звезда пыталась скрыть с помощью большого количества бижутерии и косметики. Однако, повзрослев, певица поняла, что человек красивый, когда является счастливым.

Сейчас звезда работает над собой, и уже не так стесняется своей внешности, как раньше.

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