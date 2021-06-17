В больнице Киеве обворовали женщину, которая несла деньги на операцию

Инцидент произошел в больнице "Медгородок".

"Эти две похабные лица вчера в Мед городке совершили кражу 20000 грн. Обокрали они пожилую женщину, которая несла эти средства на операцию. Вот и что теперь ей делать? Умирать, потому что система никак не может справиться с этими ворами?", - говорится в сообщении.

Украинцы были возмущены увиденным, а некоторые даже предложили организовать сбор средств для пострадавшей:

"Это ужас! Придется теперь отменять операцию!", "Если есть возможность, свяжитесь с этой бабушкой. Пускай даст карту, 20к не такая большая сумма, я думаю мы все вместе сможем оперативно собрать", - писали в комментариях под видео.