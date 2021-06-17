В больнице Киеве обворовали женщину, которая несла деньги на операцию
Как передает Politeka.net, об этом сообщает "Киев оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел в больнице "Медгородок".
"Эти две похабные лица вчера в Мед городке совершили кражу 20000 грн. Обокрали они пожилую женщину, которая несла эти средства на операцию. Вот и что теперь ей делать? Умирать, потому что система никак не может справиться с этими ворами?", - говорится в сообщении.
Украинцы были возмущены увиденным, а некоторые даже предложили организовать сбор средств для пострадавшей:
"Это ужас! Придется теперь отменять операцию!", "Если есть возможность, свяжитесь с этой бабушкой. Пускай даст карту, 20к не такая большая сумма, я думаю мы все вместе сможем оперативно собрать", - писали в комментариях под видео.
Ранее мы сообщали, что в Киеве обворовали беременную женщину.
Инцидент произошел вечером, 16 марта в одной из заведений столицы.
Молодой человек, дождавшись пока в заведение не будет посетителей, вошел внутрь кафе и забрал с барной стойки банку с чаевыми.
Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
Кароль разошлась на свадьбе, забросив ногу на известного красавчика: "Должны идти на "Танці з зірками"
Одесситов просят не выходить из дома: ливень со шквальным ветром обрушился на город
"Бурак, пожалуйста!": последние минуты жизни погибшей в Турции украинки снимали на видео
Самая богатая певица Украины оплакивает друга, его знал каждый украинец: "Великий Человек..."
Ранее Politeka писала, что в Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.
Также Politeka сообщала, что сотни украинцев оказались в ловушке мошенников, детали новой циничной схемы: "предлагают работу и...".