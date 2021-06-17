В Киеве таксист напал на пассажирку
В Киеве женщина пожаловалась на водителя службы такси, который ей хамил в салоне авто, заблокировал все двери и начал выкручивать руки, когда она пыталась снять его на телефон.
Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
Жительница столицы рассказала, что вызвала машину на проспект Лобановского 150Д. Это большой жилой комплекс в Голосеевском районе, но водитель решил не заезжать внутрь, а остановился под платным дальним шлагбаумом и включил платный простой.
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"Я открыла переднюю дверь и спросила, почему вы включили платный простой, если вы даже не подъехали к дому, на что получила ответ "вы мне будете вопросы задавать, или поедете", ну как бы с ходу хамство", - рассказала женщина.
Она села сзади, мужчина продолжил ей хамить и сказал, что не повезет. При этом он попросил ее выйти из машины. Женщина ответила, что торопится и никуда не будет выходить, тем более, что водитель принял заказ. Она включила камеру видеозаписи на смартфоне, чтобы заснять то, как таксист общается с клиентами, но ему это не понравилось.
"Мужчина закрывает все двери на блокировку, вырывает у меня телефон, начинает меня хватать и выкручивать мне руки, мой телефон летит в сторону, думала разобьется от силы удара, и он начинает меня тянуть. Я бью его по лицу, чтобы как-то защитить себя, так как это нападение по-другому это не назовешь, это очень страшно, не неприятно, а именно страшно!" – отметила женщина.
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