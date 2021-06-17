Стали известные первые подробности массового отравления студентов

В общежитии колледжа технологий и бизнеса в Ивано-Франковске студенты отравились неизвестным веществом. В итоге в больницу госпитализировали 8 детей, трое пострадавших попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 17 июня по улице Коновальца, 142. Из-за резкого запаха неизвестного вещества персонал вывел из общежития всех детей и разместил их на первом этаже помещений колледжа. На место вызвали скорую, спасателей и правоохранителей.

По словам медиков, в областной клинический Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф из общежития госпитализировали восьмерых детей.

Трое из них (2005 и 2004 годов рождения) попали в реанимацию в тяжелом состоянии, а еще пятеро (также 2005 и 2004 г. р.) – в неврологическое отделение в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим был поставлен диагноз "отравление угарным газом".

В то же время спасатели с полицейскими не установили источник происхождения угарного газа на месте ЧП. Так, после 03:30 четверга резкий запах в общежитии исчез и не пострадавших студентов вернули в их комнаты.

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