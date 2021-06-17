Удалось ли вытащить транспортное средство и ликвидировать пропасть в дороге, пока не сообщается.

Большинство местные жителей с иронией отнеслись к данному инциденту.

"Это подземная парковка", "Дешевле, похоже, построить новый Хмельницкий на другом городе. Чем ремонтировать", "Насчёт асфальта не скажу, потому, что если воды на очень много, даже самый крутой асфальт не выдержит, тем более грузовая машина!", "Метро не пострадало?", "Сейчас песок с цементом разгрузит и забетонирует", "Там недавно работы делали наши работники года", - писали в комментариях под видео.