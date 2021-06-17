В Хмельницком грузовик провалился под асфальт посреди улицы
Как передает Politeka.net, кадры ЧП опубликовали в местном Facebook-паблике (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел 15 июня.
Яма, в которую попал грузовик набитый песком, пытались отремонтировать несколько раз, но она появлялась снова.
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Ранее мы сообщали, что в Харькове коммунальщики укладывали асфальт во время ливня.
8 июня город накрыл сильный дождь, местами даже выпал град. В городе образовались реки на улицах.
Но местные коммунальщики не растерялись и продолжили ремонт дороги.
Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.
Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.
Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.