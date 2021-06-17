В Хмельницком грузовик провалился под асфальт посреди улицы

Как передает Politeka.net, кадры ЧП опубликовали в местном Facebook-паблике (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел 15 июня.

Яма, в которую попал грузовик набитый песком, пытались отремонтировать несколько раз, но она появлялась снова.

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Удалось ли вытащить транспортное средство и ликвидировать пропасть в дороге, пока не сообщается.

Большинство местные жителей с иронией отнеслись к данному инциденту.
"Это подземная парковка", "Дешевле, похоже, построить новый Хмельницкий на другом городе. Чем ремонтировать", "Насчёт асфальта не скажу, потому, что если воды на очень много, даже самый крутой асфальт не выдержит, тем более грузовая машина!", "Метро не пострадало?", "Сейчас песок с цементом разгрузит и забетонирует", "Там недавно работы делали наши работники года", - писали в комментариях под видео.

Ранее мы сообщали, что в Харькове коммунальщики укладывали асфальт во время ливня.

8 июня город накрыл сильный дождь, местами даже выпал град. В городе образовались реки на улицах.

Но местные коммунальщики не растерялись и продолжили ремонт дороги.