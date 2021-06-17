Ранее мы сообщали, что в Запорожье мужчина открыл стрельбу по пьяных дебоширах, которые громили его магазин.
Инцидент произошел 12 июня. Двое неизвестных с металлическими прутьями разбили окна входной двери магазина, а затем напали на хозяина. В ответ 43-летний предприниматель открыл огонь из револьвера.
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Также Politeka писала, что тело мужчины нашли в огороде, рядом лежала лопата и скороводка: детали загадочной трагедии под Одессой.
А еще Politeka сообщала, что харьковчанка пыталась прыгнуть с моста на глазах у людей, появилось видео: слетелась полиция.