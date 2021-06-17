В Одессе мужчина убил студента

Мужчина, заметив рядом со своим автомобилем незнакомца, решил, что тот пытается похитить какую-то деталь. Не мешкая, владелец транспортного средства начал с юношей конфликт, в ходе которого выстрелил ему в грудь из пистолета.

От полученных телесных повреждений 18-летний потерпевший скончался на месте.

Местные паблики сообщают, что стрелок - водитель BMW на грузинской регистрации.

Владелец авто без промедления начал конфликт, в ходе которого достал пистолет и выстрелил в левую часть груди и в левое плечо 18-летнему студенту из пистолета.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье мужчина открыл стрельбу по пьяных дебоширах, которые громили его магазин.

Инцидент произошел 12 июня. Двое неизвестных с металлическими прутьями разбили окна входной двери магазина, а затем напали на хозяина. В ответ 43-летний предприниматель открыл огонь из револьвера.

Напомним, что отец случайно убил дочь на детской площадке: "Потерял равновесие и упал".

Также Politeka писала, что тело мужчины нашли в огороде, рядом лежала лопата и скороводка: детали загадочной трагедии под Одессой.

А еще Politeka сообщала, что харьковчанка пыталась прыгнуть с моста на глазах у людей, появилось видео: слетелась полиция.