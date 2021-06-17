Страшная находка лежала прямо под окнами учебного учреждения
В Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины. На бездыханного мужчину случайно наткнулись местные жители.
Об этом сообщили ТСН в пресс-службе Днепровского отделения полиции.
Местные жители сообщили на горячую линию "102", что увидели мужчину, не подающего признаков жизни возле школы №137. По предварительной информации, мужчине было 64 года - он 1957 года рождения.
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В пресс-службе Днепровского отделения полиции уточнили, что тело без видимых телесных повреждений. Сейчас его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
На месте трагедии работали судмедэксперты и полиция.
Также ранее сообщалось, что в ливневом канале нашли останки человеческого тела. Полиция предполагает, что погибшим может быть местный мужчина, который пропал 8 месяцев назад. Уточняется, что в ливневом канале нашли фрагменты тела погибшего - только туловище и голову. Тело уже начало разлагаться.
Сейчас проводятся следственные действия. Должны также назначить соответствующие экспертизы, которые должны окончательно подтвердить личность умершего.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.