Страшная находка лежала прямо под окнами учебного учреждения

В Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины. На бездыханного мужчину случайно наткнулись местные жители.

Об этом сообщили ТСН в пресс-службе Днепровского отделения полиции.

Местные жители сообщили на горячую линию "102", что увидели мужчину, не подающего признаков жизни возле школы №137. По предварительной информации, мужчине было 64 года - он 1957 года рождения.

В пресс-службе Днепровского отделения полиции уточнили, что тело без видимых телесных повреждений. Сейчас его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

На месте трагедии работали судмедэксперты и полиция.

Также ранее сообщалось, что в ливневом канале нашли останки человеческого тела. Полиция предполагает, что погибшим может быть местный мужчина, который пропал 8 месяцев назад. Уточняется, что в ливневом канале нашли фрагменты тела погибшего - только туловище и голову. Тело уже начало разлагаться.

Сейчас проводятся следственные действия. Должны также назначить соответствующие экспертизы, которые должны окончательно подтвердить личность умершего.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.