На Черкасчине молодой парень напал на пенсионерку

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Правоохранители выяснили, что злоумышленник отключил свет и забрался в дом к старушке. Он начал душить 84-летнюю пенсионерку, требуя деньги.

"Когда женщина отдала около 10 тысяч гривен, нападавший забрал мобильный телефон и скрылся. Опомнившись, пенсионерка пошла к старосте села и рассказала ему, что произошло", - сообщили в полиции.

Нападавшего удалось задержать. Им оказался 23-летний парень, который признался в содеянном.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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