На Харьковщине произошла трагедия с детьми на воде

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.



К правоохранителям обратился житель села Колонтаев, сообщив, что заметил тела детей в водоеме.

"На берегу нашли 2 велосипеда, телефоны и одежду детей", - сообщили в полиции.

Погибшими оказались 14 и 16-летние местные жители.

Предварительно, на телах подростков не обнаружили признаков насильственной смерти, а произошедшее квалифицировали как несчастный случай.

В полиции будут устанавливать все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области произошла трагедия, в результате которой погиб ребенок.

Так, в Белой Церкви Киевской области 15 июня пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка. Водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.

Девочки пошли купаться к реке и одна из них начала тонуть. Две подруги бросились ей помогать.

Спасенная девочка добралась до берега и тогда заметили, что пропала ее подруга.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.



