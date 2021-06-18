На Харьковщине произошла трагедия с детьми на воде
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
К правоохранителям обратился житель села Колонтаев, сообщив, что заметил тела детей в водоеме.
"На берегу нашли 2 велосипеда, телефоны и одежду детей", - сообщили в полиции.
Погибшими оказались 14 и 16-летние местные жители.
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Предварительно, на телах подростков не обнаружили признаков насильственной смерти, а произошедшее квалифицировали как несчастный случай.
В полиции будут устанавливать все обстоятельства трагедии.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области произошла трагедия, в результате которой погиб ребенок.
Так, в Белой Церкви Киевской области 15 июня пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка. Водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.
Девочки пошли купаться к реке и одна из них начала тонуть. Две подруги бросились ей помогать.
Спасенная девочка добралась до берега и тогда заметили, что пропала ее подруга.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.